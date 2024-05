​CROUS – UGB : le STESU déploie son bouclier contre les syndicalistes "gros parleurs"

Le Syndicat Des Travailleurs des Établissements Scolaires et Universitaires du Sénégal (STESU) du Centre régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) rejette une présumée crise consécutive au renvoi de journaliers. Une situation qu'avaient vigoureusement dénoncée leurs collègues du Syndicat National des Personnels de l'Enseignement Supérieur (SYNAPES) dans une note transmise à NDARINFO.



« C’est un groupe de personnes qui passent tout leur temps à parler sans savoir ce qu’ils disent . Ils veulent saboter la boite », a dénonce Ndéné SARR, le secrétaire administratif du STESU.



« Nous voulons que ces gros parleurs arrêtent. Notre entreprise est notre bien et nous la défendrons contre ceux qui veulent la détruire. S’ils ont des règlements de compte personnels, ils n’ont qu’à le régler ailleurs », a-t-il ajouté.



Sur les tensions soulevées par l'affaire des journaliers remerciés, M. SARR et ses camarades évoquent le faible budget alloué au Centre. « Pour une enveloppe globale de 20 milliards FCFA, le Crous ne reçoit que 9 milliards FCFA, soit un déficit de 11 milliards FCFA. Il faut être courageux pour affronter ce gap jusqu’à la fin de l’année », a assuré le syndicaliste.



Dès lors, ils invitent les nouvelles autorités à appuyer davantage le fonctionnement des œuvres sociales des Universités.