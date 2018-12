​Lancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport de Saint-Louis : Mary Teuw NIANE sonne la mobilisation ( photos)

Les militants de l’Alliance Pour la République ( APR) proches du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) se sont fortement mobilisés, ce soir, à l’occasion du lancement des travaux de rénovation de l’aéroport de Saint-Louis. En plus des populations de BANGO, le fief du ministre, des délégations venant du département ont tenu à réserver au président Macky SALL, un accueil chaleureux, conformément à l’appel de leur leader. Pancartes et banderoles en main, tee-shirts à l’effigie de Macky SALL et de Mary Teuw NIANE, scandant vivement leur soutien au responsable, ils ont tenu a exprimer leur détermination à accorder à leur candidat une victoire au premier tour de la présidentielle de 2019.