​Législatives anticipées - Centre de Saer SEYE: les électeurs se font désirer, les mandataires lancent un appel

Les représentants de partis politiques déplorent la faible affluence notée ce matin au Centre de Vote de Saer SEYE et dans les autres lieux de vote de la ville. Sidy DIOP de la coalition Jamm ak Ndajiñ, Almamy GAYE de Pastef et Birame TOURÉ de Takku Wallu ont invité les populations riveraines à se mobiliser et venir exercer leur devoir civique avant la clotûre du scrutin.