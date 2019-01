​Les libéraux de Saint-Louis lâchent BARAYA : « Nous restons fidèles à Me Abdoulaye WADE. Nous ne voterons pas pour Macky SALL (vidéo)

Les responsables libéraux membres de la Fédération départementale de Saint-Louis refusent de suivre Ahmet FALL Baraya dans sa nouvelle ligne favorable à la réélection du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). En assemblée générale, jeudi, à leur permanence, ils ont réitéré leur ancrage dans le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et disent se conformer aux directives de l’ancien président.



« Nous respectons sa décision, mais ne sommes pas d’accord lorsqu’il dit la fédération décide le suit », a précisé Thiamba SECK, le porte-parole des libéraux de NDAR. Une précision que Me Fatima FALL avait d’ailleurs faite à travers nos colonnes à la suite de l’annonce de la transhumance de l’opérateur économique.



M.SECK a tenu à saluer vivement la mobilisation des militants à cette rencontre.



« Vous avez montré que la vie, ce n’est pas seulement. Au-delà du pain, il y a la fidélité, la constance, la dignité et la loyauté », a-t-il dit. « Le PDS de Saint-Louis est debout comme un seul homme. Nous ne voterons pas pour Macky SALL. Nous ne sommes pas de l’APR. Nous travaillons pour qu’il quitte le pouvoir le 24 février 2019 », a-t-il précisé.



