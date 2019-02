​Mary Teuw NIANE : "Macky SALL a mis fin aux coupures intempestives du courant" (vidéo)

« Nous vous avions fait part de cette doléance, ici. Vous nous aviez promis de saisir votre homologue Aly Ngouille NDIAYE alors ministre de l’Énergie et des Mines et vous l’avez fait. Au passage de votre sœur Khoudia MBAYE, nous avions reconduit la même requête. Quelques temps après, notre localité a été entièrement éclairée », a témoigné le porte-parole du village.



« C’est une satisfaction totale que nous vous adressons », a-t-il ajouté. « Sachez qu’ici, nous sommes tous acquis à la cause de la coalition Benno Bokk Yakkar. Nous voterons 100% pour le président Macky SALL », a assuré le représentant local de la mouvance de Mary Teuw NIANE qui s’exprimait en marge d’une visite du coordonnateur du comité électoral départemental dans la zone de Ndiawdoune.



L’ancien recteur de l’UGB a sillonné, dans le cadre de la campagne, les villages de Boudiouck, Sanar, Diougob, Ndiawdoune Wolof, Nar et Peul, Mbarigot, ect.



« Le président Macky SALL est celui qui apporte la lumière aux collectivités et au pays tout entier. Vous aviez constaté qu’avant son arrivée, il y avait des coupures intempestives à n’en jamais finir », a-t-il rappelé.



« Les tailleurs, les coiffeuses et les coiffeurs, tous ceux qui dépendaient de l’électricité ne travaillaient plus. Il a fait revenir le courant et mis fin aux interruptions nombreuses », a déclaré Mary Teuw NIANE.



« Mieux, le président de la République a diminué le coût de l’électricité permettant ainsi aux populations rurales de bénéficier de cette source d’énergie au même titre que les populations urbaines », a ajouté M. NIANE.



Devant l’assurance des habitants de cette zone d’offrir une victoire éclatante au président Macky SALL, au premier tour, le ministre a exprimé toute sa joie et sa gratitude.



