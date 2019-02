​Ousmane SONKO : « Je révisais le Coran, ici, au Daara Serigne Mohsine DIOP. Ma grand-mère est originaire de LODO. Je connais les problèmes de NDAR » (vidéo)

« Saint-Louis est une ville de foi, de valeurs et de Savoir-vivre. Lorsque j’étais étudiant, je révisais le Coran, ici, au Daara Serigne Mohsine DIOP. Je suis Domou NDAR parce que ma grand-mère habite à LODO », a-t-il révélé.



« La vertu est à l’antipode de ce prône Macky SALL. Il s’est renié plusieurs fois, sans gène. Il est le symbole par essence des contre-valeurs », a déclaré le plus jeune candidat à la présidentielle du 24 février 2019.



SONKO a listé les maux de la ville en citant la brèche, le chômage des jeunes, la dilapidation des ressources halieutiques, l’érosion côtière, la baisse du poids touristique, etc.



Parlant des drames meurtriers sur le canal de délestage et les concessions détruites sur la Langue de Barbarie, il soutient que ces phénomènes ont été accentués par le manque de volonté politique du gouvernement de Macky SALL qui, dit-il, « préfère injecter des milliards dans des futilités ».



Le candidat promet, une fois élu de gérer ces problèmes « de manière sérieuse » et de « fournir les efforts nécessaires pour mettre fin aux à ces souffrances ».



>>> Extraits du meeting ...