​Plébiscité par ses militants de la Langue de Barbarie, Mary Teuw NIANE pense à déménager … (vidéo)

Un meeting sur la Pointe-à-Pitre, associant les différentes instances de sa mouvance dans cette partie de Saint-Louis, a bouclé la boucle d’une longue journée de galvanisation des troupes.



Le coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yakar (BBY) a rappelé son attachement à Guet-Ndar où il a passé quatre années durant son cursus scolaire.



« Entre moi et la Langue de Barbarie, il y a un attachement. Je pense que je vais déménager ici », a-t-il dit d’un ton ironique qui soulève une salve de joie dans l’assistance.



« Je ne ferais pas de campagne ici parce que vous êtes déjà conscients de ce que le président Macky SALL a fait pour vous. Votez massivement le février 2019. Portez vos plus beaux boubous. Au soir, nous fêterons ensemble sa victoire dans la plus grande allégresse », a déclaré le ministre.



