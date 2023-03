​Saint-Louis : Pastef en marche pacifique, mercredi.

À l’instar des autres départements, Pastef/Saint-Louis a déposé une lettre d’information sur la table du Préfet pour une marche pacifique, ce mercredi dans le faubourg de SOR.



La procession prendra son départ à 16 heures à la station Elton de Pikine, passera au rond Point ISRA, puis sur l’avenue Général de Gaulle pour se terminer à la Place Abdoulaye WADE.



Cette marche réclame « la fin des arrestations et détenus arbitraires et la libération de tous les détenus politiques ». Elle exige « la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant aux côtés des forces de l’ordre ». Enfin, elle demande « la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et la clarification des 07 milliards que le président de la République aurait gracieusement offert à Marine Le Pen ».