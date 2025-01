​Un rare alignement des 7 autres planètes visible le 28 février

Le 21 janvier prochain, six des sept autres planètes du système solaire apparaîtront simultanément dans le ciel nocturne, tandis que les sept au complet seront visibles le 28 février et se positionneront selon une ligne presque droite. Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront visibles à l’œil nu (dans de bonnes conditions). Cependant, il faudra idéalement se doter d’un télescope pour apercevoir Neptune et Uranus.



Les événements d’alignement planétaire se produisent lorsqu’entre 3 et 7 planètes à la fois peuvent être observées simultanément dans le ciel, en se retrouvant notamment du même côté du Soleil lorsqu’elles se déplacent sur leurs orbites. Cependant, même s’il est utilisé officiellement par les astronomes, le terme « alignement planétaire » peut prêter à confusion. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les planètes ne seront pas disposées d’un côté du Soleil, l’une derrière l’autre.



En effet, selon EarthSky, ce type d’alignement parfait est tout simplement impossible. Les astronomes estiment que si un tel alignement devait se produire, il ne se produirait que tous les 396 milliards d’années. Or, le Soleil a environ 4,6 milliards d’années et engloutira toutes les planètes intérieures d’ici 5 à 6 milliards d’années en se transformant en géante rouge. Nous ne les verrons donc jamais former une ligne droite d’un côté du Soleil.



Néanmoins, lors des alignements planétaires, ces planètes semblent tout de même se positionner dans le ciel selon une ligne presque droite lorsqu’on les observe depuis la Terre. Cela est dû au fait qu’elles gravitent autour du Soleil selon un plan écliptique. Bien que les orbites des planètes puissent être légèrement inclinées par rapport à ce plan, elles se trouvent toutes plus ou moins au même niveau en raison de la manière dont les systèmes planétaires se forment.



Aux alentours du 21 janvier et au cours des quatre semaines suivant cette date, six planètes seront visibles dans le ciel : Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Contrairement aux alignements précédents, celui-ci devrait durer au moins jusqu’à la dernière semaine de février, car les planètes occupent des positions avantageuses dans le ciel. Mercure rejoindra la parade pendant quelques jours à partir du 28 février, offrant une rare occasion d’observer les sept planètes à la fois.



