Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

‎Justice : Le bout du tunnel pour Mansour Faye ?

Lundi 15 Septembre 2025

8

‎Justice : Le bout du tunnel pour Mansour Faye ?
‎L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est convoqué ce lundi devant la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, après quatre mois de détention.

‎Ses avocats rejettent en bloc toutes les accusations portées contre lui : détournement de deniers publics, corruption, escroquerie, concussion, blanchiment et prise illégale d’intérêts.

Selon eux, toutes les procédures avaient été validées par l’ARMP et par le ministère des Finances.

‎Ils ont ainsi sollicité une liberté provisoire pour leur client, beau-frère de l’ancien président Macky Sall, en proposant un cautionnement en biens. Mais la commission a rejeté cette demande, maintenant l’ancien ministre sous mandat de dépôt.

B. DIA


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.