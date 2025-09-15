‎Justice : Le bout du tunnel pour Mansour Faye ?

‎L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est convoqué ce lundi devant la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, après quatre mois de détention.



‎Ses avocats rejettent en bloc toutes les accusations portées contre lui : détournement de deniers publics, corruption, escroquerie, concussion, blanchiment et prise illégale d’intérêts.



Selon eux, toutes les procédures avaient été validées par l’ARMP et par le ministère des Finances.

‎

‎Ils ont ainsi sollicité une liberté provisoire pour leur client, beau-frère de l’ancien président Macky Sall, en proposant un cautionnement en biens. Mais la commission a rejeté cette demande, maintenant l’ancien ministre sous mandat de dépôt.

‎

B. DIA