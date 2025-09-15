Connectez-vous
Saint-Louis : Ousmane Diouf réélu président de la section régionale du 12e Gaïndé

Lundi 15 Septembre 2025

Ousmane Diouf a été reconduit, samedi à Richard-Toll, à la tête de la section régionale saint-louisienne du 12e Gaïndé, l’association des supporters des équipes nationales sénégalaises. Il entame ainsi un nouveau mandat de quatre ans, à l’issue d’une assemblée générale des membres de la section.

« Pour les quatre prochaines années, je compte m’appuyer sur la collaboration des membres de l’association afin d’atteindre les objectifs qui me sont assignés », a déclaré M. Diouf après sa réélection.

Lors de la même rencontre, Abdoulaye Dieng a été, lui aussi, réélu à l’unanimité à la présidence de la section départementale de Dagana pour un mandat de quatre ans. Il a exhorté les membres à œuvrer pour la massification du mouvement.

Des représentants de la section départementale de Podor ont également pris part à cette assemblée générale, marquée par une volonté commune de renforcer la mobilisation autour des Lions du Sénégal.

 Avec l’APS
 



