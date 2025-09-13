« Personne ne partira seul de son côté », assure Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a tenu à rassurer sur son unité avec le président Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, « ceux qui espèrent une division au sein de Pastef se trompent : personne n’ira seul de son côté ».



Le Premier ministre qui rencontre la diaspora sénégalaise à Milan, a rappelé que dans chaque État, ce sont les noyaux du parti qui assurent la direction politique.



« Ceux avec qui je partage le projet, ce sont ceux-là avec qui je peux cheminer », a-t-il ajouté, soulignant ainsi sa fidélité à la ligne commune et sa volonté de travailler dans la cohésion.



