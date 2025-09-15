Dakar : Amadou Mbaye Dia installé à l’Assemblée nationale en remplacement d’Amadou Ba

Amadou Dia, député du parti Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale, a été officiellement installé, lundi, comme membre de la 15ᵉ législature. Il remplace Amadou Ba, nommé ministre dans le gouvernement mis en place le 6 septembre dernier.



Le président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a procédé à son installation conformément aux dispositions de l’article L154 du Code électoral. Amadou Dia, premier suppléant sur la liste départementale de Thiès lors des élections législatives du 17 novembre 2024, occupe ainsi la place de M. Ba, désormais ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.



Lors de sa prise de fonction, Amadou Dia a exprimé sa gratitude envers son parti pour la confiance accordée, promettant de défendre « dignement » les aspirations des Sénégalais.



