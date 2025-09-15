Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Fatick : deux morts dans un accident sur l’axe Foundiougne–Passy

Lundi 15 Septembre 2025

Fatick : deux morts dans un accident sur l’axe Foundiougne–Passy

Un accident de la route a coûté la vie à deux personnes, dimanche, à la sortie du village de Guagué Shérif, sur l’axe Foundiougne–Passy, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le drame s’est produit lorsqu’un véhicule de type “cheikhou chérifou” a fait plusieurs tonneaux après l’éclatement d’un pneu, selon la même source.

Les sapeurs-pompiers de Foundiougne, appuyés par leurs collègues de Fatick, sont intervenus sur les lieux. Les blessés ont été évacués vers le centre de santé de Foundiougne pour une prise en charge médicale.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.