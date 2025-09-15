Fatick : deux morts dans un accident sur l’axe Foundiougne–Passy

Un accident de la route a coûté la vie à deux personnes, dimanche, à la sortie du village de Guagué Shérif, sur l’axe Foundiougne–Passy, a-t-on appris de source sécuritaire.



Le drame s’est produit lorsqu’un véhicule de type “cheikhou chérifou” a fait plusieurs tonneaux après l’éclatement d’un pneu, selon la même source.



Les sapeurs-pompiers de Foundiougne, appuyés par leurs collègues de Fatick, sont intervenus sur les lieux. Les blessés ont été évacués vers le centre de santé de Foundiougne pour une prise en charge médicale.



