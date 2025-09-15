Ndiambour de Louga : Amara Traoré intègre le staff technique

L’Association sportive, artistique et culturelle (ASAC) Ndiambour de Louga, pensionnaire de la Ligue 2 sénégalaise, a présenté dimanche son nouveau staff technique, placé sous la supervision de l’ancien sélectionneur national, Amara Traoré.



Aux côtés de l’ex-entraîneur des Lions, le staff validé par le comité directeur du club comptera deux autres figures de renom : Abdou Majib Diagne, désigné entraîneur principal, et Issa Aïdara, ancien joueur emblématique du Ndiambour, qui occupera le poste d’adjoint.



« Ces techniciens vont redonner un nouveau visage au Ndiambour. Leur expérience, leurs succès et leur attachement à l’histoire du club constituent de véritables atouts pour atteindre nos objectifs », a déclaré Mouhamed Sow, secrétaire général de l’ASAC Ndiambour.



Sur le plan institutionnel, l’assemblée générale a permis d’élire un nouveau comité directeur, organisé en pôles de compétences. Les postes stratégiques — présidence, vice-présidence, secrétariat général et administratif — ont déjà été pourvus.



Le bureau a validé une feuille de route de quatre ans, alignée sur le mandat olympique du président, articulée autour de trois axes majeurs: l’accession en Ligue 1, Le maintien durable dans l’élite et la création d’une académie de football destinée à former et valoriser les jeunes talents locaux sur les marchés national et international.



Un budget de 100 millions de francs CFA a été arrêté pour la nouvelle saison.



Selon la direction, ces nouvelles orientations visent à bâtir « un club attractif, purement professionnel, pour rompre avec l’amateurisme » et replacer l’ASAC Ndiambour « parmi les grandes équipes du football sénégalais ».





