Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ndiambour de Louga : Amara Traoré intègre le staff technique

Lundi 15 Septembre 2025

Ndiambour de Louga : Amara Traoré intègre le staff technique

L’Association sportive, artistique et culturelle (ASAC) Ndiambour de Louga, pensionnaire de la Ligue 2 sénégalaise, a présenté dimanche son nouveau staff technique, placé sous la supervision de l’ancien sélectionneur national, Amara Traoré.

Aux côtés de l’ex-entraîneur des Lions, le staff validé par le comité directeur du club comptera deux autres figures de renom : Abdou Majib Diagne, désigné entraîneur principal, et Issa Aïdara, ancien joueur emblématique du Ndiambour, qui occupera le poste d’adjoint.

« Ces techniciens vont redonner un nouveau visage au Ndiambour. Leur expérience, leurs succès et leur attachement à l’histoire du club constituent de véritables atouts pour atteindre nos objectifs », a déclaré Mouhamed Sow, secrétaire général de l’ASAC Ndiambour.

Sur le plan institutionnel, l’assemblée générale a permis d’élire un nouveau comité directeur, organisé en pôles de compétences. Les postes stratégiques — présidence, vice-présidence, secrétariat général et administratif — ont déjà été pourvus.

Le bureau a validé une feuille de route de quatre ans, alignée sur le mandat olympique du président, articulée autour de trois axes majeurs: l’accession en Ligue 1, Le maintien durable dans l’élite et la création d’une académie de football destinée à former et valoriser les jeunes talents locaux sur les marchés national et international.

Un budget de 100 millions de francs CFA a été arrêté pour la nouvelle saison.

Selon la direction, ces nouvelles orientations visent à bâtir « un club attractif, purement professionnel, pour rompre avec l’amateurisme » et replacer l’ASAC Ndiambour « parmi les grandes équipes du football sénégalais ».

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.