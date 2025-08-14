‎Travaux place Baya Ndar : Les Saint-Louisiens plaident pour le retour des deux voies

Prévu sur quatre mois, ce chantier entend redonner vie au parvis en y intégrant plusieurs aménagements : réalisation de bétons désactivés, création d’un espace de cinéma en plein air, installation de mobilier urbain et végétalisation d’une partie de la place.



L’initiative est largement saluée par de nombreux Saint-Louisiens, qui y voient une opportunité de valoriser le patrimoine de l’île. Mais derrière cet enthousiasme, une revendication revient avec insistance : le rétablissement des deux voies de circulation.



Pour beaucoup, c’est la clé pour fluidifier le trafic automobile et améliorer l’accès au centre historique. Sans cette mesure, estiment-ils, l’île risque de rester engorgée, avec des détours répétitifs de voitures et de motos, source de désagréments quotidiens.



