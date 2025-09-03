Saint-Louis : les travaux à Baya chamboulent l’organisation de la prière des deux raakas

La traditionnelle prière des deux rakkas, organisée chaque année à la place Baya, connaît cette fois une perturbation inattendue. Les travaux de réhabilitation en cours sur le site obligent les fidèles et le comité d’organisation à revoir leurs plans.



Si une partie de la population estime que la cérémonie pourra se tenir sans grandes difficultés, d’autres déplorent le manque de communication des autorités sur les aménagements prévus. De leur côté, les membres du comité d’organisation se veulent rassurants : « toutes les dispositions seront prises pour une bonne réussite de l’événement », assurent-ils.



La prière des deux rakkas, moment fort de spiritualité et de rassemblement, reste donc maintenue, mais dans un contexte marqué par ces contraintes logistiques.



