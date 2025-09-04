Sur les traces de Cheikh Ibrahima Fall à Ndar : Un séjour placé sous le signe de la spiritualité

Porte et figure emblématique du mouridisme, Cheikh Ibrahima Fall a marqué de son empreinte la ville tricentenaire de Saint-Louis. Envoyé par son maître, Cheikh Ahmadou Bamba, dont il avait reçu la bénédiction, il s’y est établi sept ans avant l’arrivée de ce dernier.



Installé à Guet-Ndar, à l’école Cheikh Touré, Cheikh Ibrahima Fall y a fondé une famille et s’est vu confier une mission essentielle : préparer le terrain pour la venue de Cheikh Ahmadou Bamba dans la région nord, avant la déportation du fondateur du mouridisme.



