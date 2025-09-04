Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sur les traces de Cheikh Ibrahima Fall à Ndar : Un séjour placé sous le signe de la spiritualité

Jeudi 4 Septembre 2025

Sur les traces de Cheikh Ibrahima Fall à Ndar : Un séjour placé sous le signe de la spiritualité

Porte et figure emblématique du mouridisme, Cheikh Ibrahima Fall a marqué de son empreinte la ville tricentenaire de Saint-Louis. Envoyé par son maître, Cheikh Ahmadou Bamba, dont il avait reçu la bénédiction, il s’y est établi sept ans avant l’arrivée de ce dernier.

Installé à Guet-Ndar, à l’école Cheikh Touré, Cheikh Ibrahima Fall y a fondé une famille et s’est vu confier une mission essentielle : préparer le terrain pour la venue de Cheikh Ahmadou Bamba dans la région nord, avant la déportation du fondateur du mouridisme.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.