Ghoulam Rassoul, une vie au service du Prophète Mouhamed PSL

À l’approche de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamad (PSL), les fidèles se souviennent de la vie et de l’œuvre de Ghoulam Rassoul, une figure religieuse qui a marqué des générations de croyants par son dévouement et son enseignement.



Le 31 décembre 1969, il quitte son quartier natal de Lodo pour s’installer à Gokhumath, un lieu paisible où il se consacre à l’enseignement du Coran et à l’écriture de poèmes en l’honneur du Prophète (PSL). Lorsque la zone commence à se peupler, il choisit le retrait spirituel et s’installe à Jazeera, une île de recueillement et de méditation. C’est là qu’il repose depuis 2008.



Chaque vendredi et au lendemain du Gamou, des talibés et disciples continuent d’affluer à Jazeera, où prières, zikrs et moments de méditation se succèdent.



En 1971, il fonde son daara, devenant ainsi maître spirituel et éducateur. Depuis, plusieurs générations d’élèves ont été formées sous sa direction, et son héritage se perpétue bien au-delà de son terroir d’origine. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses talibés, Ghoulam Rassoul s’est adonné à de nombreuses activités, incarnant un modèle de labeur et de dévouement.



Homme de simplicité, il ne célébrait qu’un seul événement : le Gamou, qu’il considérait comme l’expression ultime de son amour pour le Prophète Mouhamad (PSL). Aujourd’hui, son œuvre incommensurable et son riche héritage spirituel restent une source d’inspiration pour les fidèles



