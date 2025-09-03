Gandiol : And Defar Sunu Gox interpelle la SOMISEN sur un développement inclusif autour de l’exploitation du zircon

À travers une lettre adressée au Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN S.A.), Me Ngagne Demba Touré, le coordonnateur du mouvement And Defar Sunu Gox, Mamadou Lamine Diop, a félicité les performances économiques de l’entreprise tout en plaidant pour un meilleur accompagnement des populations locales affectées par l’exploitation du zircon.



Le mouvement salue particulièrement l’annonce du versement par la société Grande Côte Opérations (GCO) d’un milliard de francs CFA de dividendes à l’État du Sénégal.



« Cette performance illustre non seulement la bonne gouvernance, mais également le rôle stratégique que joue la SOMISEN dans la valorisation du secteur minier national », souligne la lettre.



Toutefois, And Defar Sunu Gox rappelle les difficultés persistantes des communautés locales, notamment à Ndiebene Gandiol, directement touchées par les expropriations et les bouleversements liés aux activités minières.



Pour nombre d’habitants, le zircon demeure perçu comme « une source de désarroi » en raison des impacts sanitaires, environnementaux et sociaux.



Le mouvement appelle ainsi la SOMISEN à renforcer ses actions en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de contenu local. Parmi les mesures préconisées, la création d’emplois durables pour les jeunes, l’amélioration des infrastructures de base, le soutien aux initiatives économiques communautaires et la mise en place d’un plan d’accompagnement social pérenne.



« Nous restons convaincus que, sous votre leadership, la SOMISEN saura consolider une gestion minière inclusive, alliant croissance nationale et justice sociale », conclut Mamadou Lamine Diop.



