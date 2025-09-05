Connectez-vous
Assirou : un Xassida de Serigne Touba, entre exil et mémoire à Saint-Louis

Vendredi 5 Septembre 2025

Le khassida Assirou de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, demeure l’un des témoignages les plus éloquents de sa foi inébranlable en Dieu. Rédigé entre Djewol et Saint-Louis, il retrace le douloureux itinéraire de son exil vers le Gabon à la fin du XIXe siècle.

C’est au Jardin d’Essai de Saint-Louis que Serigne Touba a achevé ce poème devenu emblématique. Dans cet espace chargé d’histoire, il transforma l’attente et l’épreuve en un acte spirituel majeur. Assirou illustre ainsi sa soumission totale à Dieu et son attachement indéfectible au Prophète Mohammed (PSL), au moment même où l’administration coloniale tentait de réduire son influence.

Avant de quitter la ville, Serigne Touba confia ses poèmes à Serigne Eumeu Ndiaye Mabeye, érudit saint-louisien. Ce geste hautement symbolique assurait la sauvegarde de son héritage spirituel et portait en lui la promesse implicite d’un retour.

Aujourd’hui encore, Assirou résonne bien au-delà du cadre religieux : il s’impose comme un manifeste de résistance pacifique et un pont entre Saint-Louis, ville coloniale de mémoire, et la dimension universelle de la foi et de l’espérance.
 




