7 décès après un terrible accident entre Keur Madiabel et Wack Ngouna

Un tragique accident de la route s'est produit ce matin à hauteur du village de Keur Abdou Diaffé, dans la commune de Keur Mandongo.



Selon les premiers rapports, une collision a impliqué un véhicule de type "7 places", venant de Ndiaye Gorko – une localité située dans la commune voisine de Wack Ngouna – et un pick-up en provenance de Kaolack.



Le bilan provisoire de cet accident est particulièrement alarmant, faisant état de sept décès, dont six personnes se trouvaient dans le véhicule de type "7 places". Les circonstances exactes de la collision restent floues pour l'instant, mais des témoins ont rapporté une vitesse excessive comme possible facteur contributif.



Les services d'urgence sont rapidement intervenus sur les lieux, mais malgré leurs efforts, il était déjà trop tard pour sauver les victimes. Des enquêtes sont en cours pour comprendre ce qui a conduit à cette tragédie et déterminer éventuellement les responsabilités.