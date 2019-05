AFFAIRE BOCAR SAMBA DIÈYE : La Cour suprême «gifle» Attijari

L’homme d'affaires Bocar Samba Dièye a remporté une grande victoire dans le cadre de l'affaire l'opposant à la Cbao. Pour rappel, la banque a saisi plusieurs de ses biens en évoquant un prêt de 6 milliards de fcfa qu'elle lui aurait accordé. Bocar Samba Dièye conteste ce prêt et assure que la Cbao l'a roulé dans la farine en jouant sur le fait qu'il soit illettré.





N'empêche, la banque avait obtenu gain de cause en première instance et en appel. Eh bien, la Cour suprême vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar. Mieux, elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Thiès pour un nouveau jugement.





DAKARACTU