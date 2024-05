AIBD : Cheikh Bamba DIÈYE prendra service la semaine prochaine

" Le Conseil d’Administration de AIBD SA, le président et les administrateurs m’ont fait l’honneur, conformément au décret présidentiel, de me nommer Directeur Général de AIBD hier 07 mai 2024", a renseigné mercredi l''ancien maire de Saint-Louis Cheikh Abiboulaye DIèye.



"C’est le lieu pour moi de remercier monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko en leur renouvelant mon engagement à traduire en actes concrets l’esprit et la lettre de la nouvelle gouvernance publique", a-t-il ajouté.



" En attendant la passation de service qui aura lieu dans le courant de cette semaine", a-t-il par ailleurs annoncé.