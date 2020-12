"AVENUE MACKY SALL": la COJER applaudit et tire sur Mary Teuw NIANE (vidéo)

La convergence des jeunes républicaines (COJER) de Saint-Louis se félicite d’une « idée magique » du conseil municipal de Saint-Louis d’offrir le nom du président Macky SALL à l’avenue Général de Gaulle. « Grâce au lui, Saint-Louis bénéficie de toutes les politiques publiques », soutient Pape Aly SOW qui rappelle que « la dénomination de rues, d’avenues au nom de président et d’hommes politiques a toujours été une tradition à Saint-Louis ». « Depuis 2006, une place a été donnée à Me Abdoulaye WADE », a-t-il ajouté. En a croire M. SOW, « la majorité de Saint-Louisiens sont favorables à cette décision » et que « seule une poignée de jeunes » s’agitent contre le projet. « Nous adhérons à cette dénomination », peste son camarade Hady BA, coordonnateur de la Cojer. « Tous ceux qui pensent à l’intérêt de la ville doivent exprimer leur approbation », a-t-il en outre martelé. Les jeunes s’insurgent contre les sorties virulentes de responsables de l’APR, dont le professeur Mary teuw NIANE qui, « perdu de depuis son départ du gouvernement, se permet de critiquer le conseil municipal ».