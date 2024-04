Abdou Mbow : "Ce régime doit se mettre au travail"

Interpellé sur la publication des rapport de l'Ofnac qui fait grand bruit, le député et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow s’est gardé de tout ‘’commentaire’’.



« Je n’ai aucun commentaire à faire par rapport à une telle faute de gestion. Je ne suis ni procureur ni quelqu’un qui a eu à gérer quelque budget que ce soit », a-t-il rétorqué sur la RFM, ce vendredi. Poursuivant, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, repris par Pressafrik.com, souligne : « les fautes de gestion, il faut les dénoncer. S’il y a des poursuites, il faut les faire. Mais de grâce, il faut se mettre au travail ».



« Je pense qu’ils (le nouveau président de la République et son gouvernement, Ndlr) doivent se mettre au travail. C’est mieux, parce que le Sénégal a besoin d’un régime qui travaille. Mais on a trop parlé avec ces rapports, publications, des débats à n’en plus finir. Je pense que, quand même, il faut qu’ils travaillent à régler le problème du budget dont on parle », tacle-t-il.