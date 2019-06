Abdoul MBAYE enfonce Macky SALL : " Il savait que son frère démarchait pour Petro-Tim alors qu'elle n'est pas une société pétrolière"

L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui avait annoncé d'autres déballages dans l'affaire Petro-Tim, a parlé. Dans un entretien accordé à L'Observateur, il mouille le président de la République, Macky Sall : "(…) Lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, le contrat avait été déjà signé par le précédent régime. Mais, il ne pouvait entrer en vigueur qu'après signature d'un décret du président Macky Sall adopté en Conseil des ministres. Et cela n'avait pas été le cas. (…) Ensuite il y a eu la plainte de Tullow Oil qui considérait avoir été sortie de ces blocs de manière anormale, alors qu'elle avait déjà payé. Ensuite, Macky Sall a commandité un rapport de l'Ige. Il savait donc qu'il y avait contentieux dans ces deux blocs. Il savait aussi que son frère Aliou Sall démarchait pour Petro-Tim. Alors que Petro Tim n'est pas une société pétrolière, elle n'a jamais fait d'exploration, ni d'exploitation.



Abdoul Mbaye d'enfoncer le clou : "Petro Tim n'aurait dû jamais être choisie conformément à la loi. C'était des éléments déjà connus et Petro Tim ne respectait pas les règles. Il leur a fallu réfléchir à un autre artifice. Ils ont ainsi présenté Petro Tim comme une société qui s'appelle Petro-Asia qui serait la maison mère. Ils ont ainsi dit que c'est Petro-Asia qui est demandeur (…) Mais cela personne ne le sait, sauf le président Macky Sall, Aliou Sall et Aly Ngouille Ndiaye. Le rapport de présentation a été rédigé et signé par Aly Ngouille Ndiaye. Mais, le problème, c'est que ce rapport a donné de fausses informations au Conseil des ministres, à moi et à tous les autres membres du gouvernement, en disant que Petro Asia est grand groupe d'investisseurs spécialisés dans le pétrole. C'était pour violer l'article 8 du code pétrolier…"



Avec SENEWEB