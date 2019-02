Abdoul Mbaye sur son choix: « Macky Sall était le plus mauvais candidat parmi les 5 en lice »

Le président de ACT signale d’abord que l’ancien Président de la République est dans une position de riposte. « Il faut accepter que les populations votent. On condamne la violence d’où qu’elle vienne. Nous sommes dans une attitude de violence depuis longtemps », a-t-il soutenu.



Abdoul Mbaye, qui rappelle n’avoir pas choisi Idrissa Seck pour l’ensemble de son programme, précise que c’est ce dernier qui répond le mieux, suivant l’offre, à ses aspirations.



» Nous avons, pendant plusieurs années, constaté de très grosses défaillances. Nous avons considéré que nous n’avons jamais vécu pire. Nous avons constaté que le Sénégal courait vers de graves dangers et que Macky Sall était le plus mauvais candidat parmi les 5 en lice », dit-il.



SENEGO