Abdourahim KEBE : « Seule une révolution des mentalités pourrait venir à bout de la sécheresse démocratique »

L’Afrique noire est mal partie’ de René Dumont, paru en 1962, et ‘Et si l’Afrique refusait le développement’ d’Axelle Kabou, publié en 1991, ont fait scandale au moment de leur parution.



Alors que le 1er livre alertait sur les mauvais choix faits par les élites africaines, le 2ème remettait en cause la mentalité des Africains et particulièrement de leurs élites qui se complaisaient dans le ‘vendredisme’ de Defoe.



En réalité, ces alertes nous interpellent aujourd’hui plus qu’hier avec la persistance d’attitudes et de comportements antipatriotiques et infantilisants des élites politiques africaines.

L’Afrique noire est malade de ses dirigeants qui excellent dans l’art de tripatouiller et d’interpréter à leur guise les Constitutions nationales en vue de se maintenir le plus longtemps au pouvoir.



Des dirigeants sans foi ni loi, à l’image des tyrans Denys père et fils qui ont travaillé à se maintenir au pouvoir par la “menace des armes contre toute opposition démocratique”.



À ce titre, le Sénégal est un cas d’école. C’est pourquoi les sentinelles de la démocratie restent vigilantes par rapport à un inacceptable 3e mandat.





En Guinée, le peuple tente de s’opposer aux velléités du président en exercice qui s’est déjà renié, et ce, malgré la féroce répression exercée sur les manifestants. Nous avons le devoir de soutenir nos frères guinéens pour des raisons évidentes.





En tout état de cause, cette soif inextinguible de pouvoir de certains Chefs d’Etat africains, avec son corollaire de corruption et d’accaparement des richesses, ne fait que confirmer les visionnaires Dumont et Kabou, et me conforter dans l’idée que l’Afrique tue l’Afrique. Il devient dès lors un impératif catégorique de changer de paradigme par rapport aux modes de sélection de nos dirigeants.





Seule une révolution des mentalités pourrait venir à bout de la sécheresse démocratique que nous imposent des despotes en rupture avec leur peuple.



Abdourahim KEBE