Abdourahmane Diouf : "La violence exercée sur Ousmane Sonko est inacceptable"

Chers compatriotes,

La violence d'Etat exercée sur la personne de Ousmane Sonko, être humain, chef de parti et candidat à l'élection présidentielle est inacceptable. Ni notre histoire ni nos valeurs ne nous permettent de descendre à ce niveau. Les dirigeants de ce pays doivent revenir à la raison et comprendre définitivement qu'il y a une vie après le pouvoir. Dans un an, d'autres Sénégalais auront entre leurs mains les destinées de ce pays. De Touba la sainte où je me trouve, je prie pour que Macky Sall nous laisse un pays apaisé et en état d'être gouverné convenablement. Le Sénégal mérite tellement mieux !



Ass Abdourahmane Diouf