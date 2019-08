Affaire Petro-Tim : le Procureur décharge Aliou Sall et vise X

La Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic) a bouclé son enquête sur l’affaire Petro-Tim et transmis le dossier au Procureur de la République depuis le 9 août dernier. Selon L’Observateur, ce dernier a opté pour l’ouverture d’une information judiciaire et saisi le Doyen des juges d’instruction. Seulement, selon le journal Serigne Bassirou Gueye vise X non Aliou Sall, l’un des principaux accusés.



Le maire de Guédiawaye ne fait l’objet d’aucune poursuite



Si le frère du Président Macky Sall n’est pas poursuivi comment l’attendaient certains, c’est parce que les témoins auditionnés à la Division des investigations criminelles (Dic) n’ont pas apporté de preuves de leurs accusations contre lui. «Aucun d’entre eux n’a fourni la moindre preuve contre Aliou Sall pour justifier qu’il soit accusé de corruption. Le témoignage le plus attendu pour pouvoir l’accusé était celui de Ousmane Sonko.



Mais les enquêteurs n’ont pas reçu le leader du Pastef Les Patriotes. Le candidat à la dernière présidentielle a préféré leur envoyé des documents pour tout éclairage. Ce qui fait que le maître des poursuites n’a pas assez d’indices graves et concordants pouvant motiver la poursuite d’Aliou Sall, pour le moment. De fait, le procureur a préféré viser une personne non encore identifiée, c’est à die X », commente le journal.



