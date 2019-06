Affaire Petrotim : Le rapport de l'IGE enfonce Macky SALL et "Blanchit" les Wade

Quel est le degré d'implication des Wade dans la cession de blocs pétroliers à Petrotim ? D'après Walf Quotidien, qui a consulté le rapport de l'Ige, ni la convention du 17 janvier 2012 signé par Karim Wade, ni le décret de Me Wade, ne sont entrés en vigueur et n'ont conféré des droits pétroliers à Frank Timis.



Il ressort des informations du journal que la convention de 2017, signée par Wade-fils, a été annulée par Aly Ngouille Ndiaye qui a fait établir, par Petrosen, une nouvelle convention qu'il a signée en tant que ministre de l'Énergie et des Mines. À cette nouvelle convention, il a joint un rapport de présentation et un projet de décret que le Président Macky Sall a signé en juin 2012.



En clair, les permis pétroliers cédés à Bp ont été acquis par Frank Timis exclusivement du fait de Macky Sall et de son ministre Aly Ngouille Ndiaye. Il y a deux décrets qui approuvent le contrat de recherche et de partage de production conclut entre l'État et Petro-Tim.



Le premier décret numéro 2012-596 concerne les permis de Cayar Offshore d'une superficie totale égale 7895 km2. Le deuxième décret, 2012-597, est relatif au permis de Saint Louis offshore profond d'une superficie de 9463 km2, signé le 5 juin 2012. Tous ses deux décrets ont été signés par Macky Sall.



