Affaire des 38 migrants retrouvés morts : le convoyeur, en fuite, repéré en Gambie

Une pirogue à la dérive remplie de corps sans vie a été retrouvée dimanche au large de Dakar. Trente-huit dépouilles ont été récupérées de l’embarcation, d'après la Marine sénégalaise. Il s’agirait de migrants.



L’enquête ouverte pour faire la lumière sur cette horreur porte déjà ses fruits. D’après L’Observateur, le convoyeur de l’embarcation, un certain A. Seck alias «Nay», est en cavale. Il a été repéré en Gambie d’après le journal. En attendant qu’il soit retrouvé et arrêté, un de ses complices présumés est tombé. Le titre du groupe futurs médias rapporte en effet les gendarmes de brigade de recherches de Saly, mobilisée pour l’enquête, ont arrêté le nommé K. Ndoye.



Le mis en cause «vit dans le même quartier à Mbour (Téfess) que la plupart des familles décimées» par ce nouveau drame de l'émigration irrégulière, rapporte le quotidien d'information. Il «aurait apporté son aide au convoyeur [à] faire des retouches sur la pirogue en y ajoutant des planches». Il est lui également reproché, complète le journal, d'avoir «aidé le convoyeur à décrocher le plus de candidats, notamment des étrangers venus de la Gambie».



D'autres complices sont activement recherchés, souffle L’Observateur.