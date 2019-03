Affaire des 5 milliards : Wade retire sa plainte contre Cheikh Amar

Me Abdoulaye Wade avait initié une procédure judiciaire contre le célèbre homme d’affaires, Cheikh Amar. Il lui réclamait le paiement d’une dette de 5 milliards de francs Cfa. L’AS informe que l'ancien chef de l'État a retiré sa plainte contre le patron de TSE.



Le journal indique que le pape du Sopi a écrit à son avocat, Me Seydou Diagne, pour se désister et abandonner toutes les poursuites.



À noter que Cheikh Amar a rendu visite à Wade qui loge à l'hôtel Terrou-Bi depuis son retour au Sénégal à la veille de la présidentielle du 24 février.



