Affaire des 94 milliards : les partisans de Sonko marchent demain samedi, à Ziguinchor, contre la politisation du dossier

Les militants et responsables de Pastef organisent une marche demain samedi, à Ziguinchor, pour apporter leur soutien à leur leader Ousmane Sonko et dire non à la politisation du dossier des 94 milliards. Ils comptent exiger un jugement équitable et s’opposer à toute liquidation de leur leader.