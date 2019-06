Affaire du COUD : le dossier de Cheikh Oumar Hann retourne à l'OFNAC

Cheikh Oumar Hanne peut s’estimer heureux. Cité dans un présumé scandale financier, l'actuel Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est pour le moment, tranquille.



Les raisons évoquées par le Procureur de la république, le principe du contradictoire. Face à la presse hier au Palais de justice de Dakar, Bassirou Guèye a indiqué que le mis en cause par le rapport de l’Ofnac, n’a pas été entendu par les enquêteurs.



Directeur du Centre des Œuvres universitaires (Coud) au moment des faits, Cheikh Oumar Hanne était considéré par une frange de la population comme un «intouchable», du fait de sa proximité avec les autorités étatiques et en premier chef, le président de la république.



Mais pour le Procureur de la république, c’est une affabulation et un discrédit à tort jeté à la justice.



