Affamés, isolés, mais vivants : l’incroyable sauvetage des cinq pêcheurs

Ils étaient cinq, portés disparus en mer pendant plusieurs jours. Affamés, épuisés, presque à bout de forces, ils ont trouvé le courage d’envoyer un ultime message en hissant un téléphone au sommet d’un drapeau, dans une zone couverte. Ce signal, reçu via WhatsApp, a changé leur destin. Aujourd’hui sains et saufs, les pêcheurs de Guet-Ndar racontent, en vidéo, une aventure bouleversante entre peur, foi, solidarité et espoir.



