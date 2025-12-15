Affamés, isolés, mais vivants : l’incroyable sauvetage des cinq pêcheurs
Lundi 15 Décembre 2025
Ils étaient cinq, portés disparus en mer pendant plusieurs jours. Affamés, épuisés, presque à bout de forces, ils ont trouvé le courage d’envoyer un ultime message en hissant un téléphone au sommet d’un drapeau, dans une zone couverte. Ce signal, reçu via WhatsApp, a changé leur destin. Aujourd’hui sains et saufs, les pêcheurs de Guet-Ndar racontent, en vidéo, une aventure bouleversante entre peur, foi, solidarité et espoir.
Nouveau commentaire :
NOS VIDEOS
DANS CETTE RUBRIQUE
Saint-Louis : la pisciculture, une filière d’avenir freinée par le manque d’eau et le coût de l’aliment
Ndarinfo.com ©2011 - 2024