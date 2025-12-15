Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Affamés, isolés, mais vivants : l’incroyable sauvetage des cinq pêcheurs

Lundi 15 Décembre 2025

Ils étaient cinq, portés disparus en mer pendant plusieurs jours. Affamés, épuisés, presque à bout de forces, ils ont trouvé le courage d’envoyer un ultime message en hissant un téléphone au sommet d’un drapeau, dans une zone couverte. Ce signal, reçu via WhatsApp, a changé leur destin. Aujourd’hui sains et saufs, les pêcheurs de Guet-Ndar racontent, en vidéo, une aventure bouleversante entre peur, foi, solidarité et espoir.




