Affrontements entre l’armée malienne et les groupes armés non loin de la frontière mauritanienne

La ville malienne de Léré, proche de la frontière mauritanienne a été le théâtre d’affrontements entre l’armée malienne et des éléments du mouvement armé de l’Azawad.



Les informations à propos de ces accrochages sont contradictoires, alors que certaines informations affirment que les groupes armés ont occupé deux camps militaires de l’armée malienne, des sites proches de la coordination des mouvements de l’Azawad ont publié des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux qui seraient celles d’une base militaire malienne qu’ils ont occupée.



Les groupes armés ont également affirmé avoir abattu un avion militaire.



Pour sa part, l’armée malienne, sur sa page Facebook, a publié un communiqué laconique dans lequel elle a affirmé que riposte à l’attaque continue, appelant les populations à ne pas s’approcher de la zone des affrontements.



La ville de Léré est située à quelques dizaines de kilomètres de la ville mauritanienne de Fassala, dans l’extrême-est du pays.



Depuis quelques semaines les affrontements armés avec les mouvements de l’Azawad se sont amplifiés, après le retrait progressif des forces des nations unies stationnées au Mali (la MINUSMA).



Pour rappel, le Mali et les mouvements politiques armés ont signé un accord de réconciliation en 2015, connu sous le nom de l’accord d’Alger, mais les mouvements armés accusent le pouvoir central de mauvaise foi dans son application.