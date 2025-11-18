Air Sénégal annonce une commande historique de neuf Boeing 737-8 MAX pour moderniser sa flotte

Air Sénégal a franchi une étape majeure dans sa stratégie de développement en annonçant l’acquisition de neuf Boeing 737-8 MAX, marquant ainsi le plus important achat d’avions de son histoire et la première commande auprès du constructeur américain depuis 2004. Cette annonce a été faite lors d’un événement aéronautique à Dubaï.





Cette commande stratégique vise à moderniser la flotte d’Air Sénégal et à étendre ses opérations tant au niveau régional qu’international. Le Boeing 737-8 MAX, capable d’accueillir jusqu’à 178 passagers et de parcourir 6 480 km, sera un élément clé de cette expansion.





Avec l’introduction de ces monocouloirs de nouvelle génération, Air Sénégal prévoit d’élargir son réseau vers l’Europe, de lancer de nouvelles lignes vers le Moyen-Orient et les Amériques, tout en desservant des villes européennes secondaires en contournant les grands hubs. Cette démarche vise à consolider Dakar comme un hub aérien de référence en Afrique de l’Ouest.





Pour Tidiane Ndiaye, Directeur Général d’Air Sénégal, cette acquisition représente un tournant décisif pour la compagnie : « Cette commande s’inscrit dans notre stratégie de renforcement et de modernisation de la flotte, afin de soutenir l’expansion de notre réseau et de renforcer le positionnement de Dakar comme hub régional. ﾻ



Le Boeing 737-8 MAX promet également des améliorations significatives en matière de performances opérationnelles. En comparaison avec les appareils qu'il remplacera, il offre une réduction de 20 % de la consommation de carburant, une diminution de 20 % des émissions polluantes et un abattement de 50 % sur le niveau sonore.



Boeing se dit prêt à accompagner Air Sénégal dans cette nouvelle phase de croissance. « Nous sommes impatients d’accueillir Air Sénégal dans la famille 737 MAX et de soutenir ses ambitions de croissance », a affirmé Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales du constructeur.



Ce choix s’inscrit dans un contexte où la demande de transport aérien en Afrique est en pleine expansion. Selon les perspectives commerciales 2025 de Boeing, les compagnies aériennes du continent auront besoin de plus de 1 200 nouveaux avions d’ici 20 ans, dont 70 % de monocouloirs.



Créée en 2016 et opérationnelle depuis 2018, Air Sénégal a progressivement étendu ses lignes domestiques, régionales et internationales. Basée à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), la compagnie continue de s’affirmer comme un acteur clé du transport aérien en Afrique de l’Ouest. La modernisation de sa flotte, qui constitue le cœur de sa stratégie, devrait lui permettre d’améliorer l’expérience passager, d’accroître sa compétitivité et de renforcer son impact sur le développement économique du Sénégal.

