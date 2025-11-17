Pollution plastique : entre 7.000 et 10.000 tonnes de déchets générés chaque année par les sachets d’eau au Sénégal, selon le CAES

L’usage unique des sachets d’eau en plastique produit annuellement entre 7.000 et 10.000 tonnes de déchets au Sénégal, a révélé dimanche Balla Diop, secrétaire général du Collectif des acteurs de l’eau filtrée au Sénégal (CAES).





Intervenant lors d’un conclave organisé à Thiès, en prélude à un atelier national prévu les 15 et 16 décembre sur la pollution plastique, M. Diop a précisé que cette pollution est principalement causée par les sachets utilisés pour la distribution d’eau filtrée.





Selon lui, le CAES a mis en place un système de cotisations afin de commencer à collecter les déchets produits par ses membres. Les sachets sont collectés, triés puis envoyés vers des unités de recyclage. Il a reconnu que certaines usines de production émettent un volume significatif de sachets plastiques.





Le collectif participe régulièrement à des journées d’investissement humain à travers le pays, notamment lors des opérations de nettoyage (set-setal) initiées par l’État, les collectivités ou les populations locales.





M. Diop a également annoncé que le CAES a acquis un container d’une valeur de trois millions de francs CFA, destiné exclusivement à la collecte des déchets plastiques, en appui à la mairie de Saint-Louis.



À Dakar, le collectif affirme avoir mis en place une usine de recyclage qui traite environ 100 tonnes de plastique par mois, sans compter les déchets gérés par d’autres unités appartenant à ses membres.





Le secrétaire général du CAES a souligné que les acteurs de l’eau filtrée sont prêts à assumer leur part de responsabilité environnementale. « Nous ne nous contentons pas de faire des propositions. Nous sommes capables de récupérer et de recycler les déchets que nous produisons », a-t-il assuré



Avec l’APS



