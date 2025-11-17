Sénégal – Défense : le décret présidentiel revoit les conditions d’engagement volontaire dans les Armées

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le 30 octobre 2025 le décret n°2025-1778, abrogeant et remplaçant l’article 53 du décret n°91-1173 du 7 novembre 1991. Ce nouveau texte redéfinit en profondeur les modalités d’engagement volontaire dans les forces armées sénégalaises, en les adaptant aux besoins actuels de la Défense nationale.





Le décret établit désormais une nouvelle tranche d’âge pour le recrutement ordinaire, fixée entre 18 et 28 ans, tout en portant à 35 ans la limite d’âge pour les candidats à l’engagement spécial d’élève officier de réserve.





Une disposition particulière est également introduite pour les bacheliers âgés de 17 ans, admis au concours d’entrée à l’École militaire de santé (EMS). Ceux-ci peuvent se présenter au concours, mais leur engagement ne devient effectif qu’à partir de 18 ans révolus, avec l’autorisation préalable de leurs parents.





Au-delà de l’âge, le texte insiste sur l’importance du profil physique et moral des postulants. Les candidats doivent être sains, robustes, bien constitués, et répondre aux standards médicaux et opérationnels des forces armées. Un casier judiciaire vierge et une moralité irréprochable sont exigés, dans le souci de préserver la discipline et la fiabilité au sein de l’institution militaire.





Le décret introduit également une nouveauté dans la souplesse du calendrier de recrutement : l’engagement est désormais ouvert en continu, sans période de campagne spécifique. Les contrats d’engagement sont d’abord signés à titre provisoire, puis ne deviennent définitifs qu’au terme d’une période probatoire de 90 jours, destinée à évaluer l’aptitude réelle du candidat à intégrer les forces armées de manière durable.





Ce texte marque une volonté claire des autorités sénégalaises de professionnaliser davantage les forces armées, en alignant les critères de recrutement sur les enjeux contemporains de sécurité et de défense.



