Air Sénégal : le DG Philippe Bohn démissionne

Philippe Bohn n’est plus directeur général de Air Sénégal Sa. Il a démissionné de la compagnie nationale d’un commun accord, annonce en exclusivité i Radio. Le départ de Philippe Bohn fait suite à une crise au sein de la compagnie aérienne qui a décollé depuis peu. Un Sénégalais est pressenti pour prendre les rênes.



A peine mise sur orbite, la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal fait déjà face à une situation délicate à gérer. Dimanche, 13 avril, la compagnie a accusé un retard sur sa ligne Dakar - Paris de plus de 10 heures. Des problèmes techniques ont été évoqués sur la compagnie sénégalaise qui a reçu récemment (le 9 mars 2019) son nouvel appareil Airbus A 330 Neo. Un appareil A 380 a été loué auprès de Hi Fly pour effectuer les vols.



