Aïssata Tall Sall à l’heure du choix : une fin de carrière prématurée ou une légitimation de son statut d’opposant ?

Courtisée, elle l’est. Aïssata Tall Sall n’a certainement plus de preuves à montrer aux yeux des Sénégalais quant à son poids électoral, notamment dans le Nord du pays. Les tentatives de séduction fusent de partout notamment en provenance du camp présidentiel mais aussi, fait nouveau, du camp de Ousmane Sonko, l’un des très sérieux prétendants au fauteuil présidentiel.



Mais, en fine politicienne, Aïssata Tall Sall sait que maintenant, tout se joue sur son avenir et sa carrière politique. En se rapprochant de Macky Sall, ne signerait-elle pas sa mort politique, quelle que soit l’issue de la Présidentielle?



Pas besoin d’être un observateur averti pour comprendre que tous ceux, ou presque, qui sont tombés dans les mailles du filet de la mouvance présidentielle ont quasiment signé leur « arrêt de mort » politique. En plus, migrer vers les vertes pâturages est, en général, très mal perçu par les Sénégalais.



Or, un rapprochement avec Ousmane Sonko, particulièrement, plutôt qu’avec un autre cador de l’opposition, permettra à la « Lionne » de Podor de garder tous ses atouts en main. Une éventuelle consécration au pouvoir pour Ousmane Sonko pourrait lui ouvrir les portes d’une montée en puissance alors que même une défaite, n’aurait forcément aucun impact négatif sur son image et ni sur sa réputation de « Bagn kat ». Bien au contraire, cela lui sera d’un apport fort positif et légitimera encore plus son statut dans l’arène de l’opposition. Et dans ce cas, pourquoi ne pas tenter d’aller à la conquête du pouvoir en 2024?



Aïssata Tall Sall est vraiment à l’heure du choix entre une fin de carrière prématurée ou une légitimation de son statut d’opposant… pour un objectif d’être la première femme présidente du Sénégal.



