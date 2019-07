Alain Giresse critiqué pour avoir félicité les Lions

« En images, Giresse court vers Sadio Mané pour lui demander son maillot. Cette personne (Giresse) est supposée être l’entraineur de l’équipe. Aucun respect aux joueurs, aucun respect au peuple tunisien… », a pesté un supporter des Aigles sur Twitter. « Giresse qui est mdr c’est cool ça ! », ironise un autre.



« Aucun respect ce clochard », écrit un troisième supporter vert de rage. « C’est honteux ce comportement », écrira un autre.



Certains supporters de la Tunisie ont d’ailleurs profité de l’occasion pour demander que le technicien français soit limogé. « Vivement qu’il se fasse virer celui-là »,fulmine un supporter Tunisien.



Et pour couronner le tout, en conférence de presse, Alain Giresse dit qu’il supportera le Sénégal en finale de la CAN 2019 ! Ancien sélectionneur des « Lions » du Sénégal, Giresse, a en quelque sorte passé le témoin à Aliou Cissé, aujourd’hui finaliste de la CAN en tant que sélectionneur.