Aliou Cissé : « Je ne suis pas fâché contre Nicolas Jackson »

« En réalité, je ne suis pas fâché contre Nicolas. Je pense qu’il a tenté, il aurait bien aimé le mettre au fond. Je pense qu’il faut l’encourager. Il faut continuer à le pousser parce que c’est un très bon joueur. Lui, il a fait un très bon match. C’est vrai qu’aujourd’hui, marquer un but aurait été quelque chose d’exceptionnel pour lui. Mais cela n’a pas été le cas. Je suis sur qu’il nous marquera d’autres buts. Je l’encourage vraiment » a déclaré Aliou Cissé.



Le sélectionneur des lions s’exprimait après le match qui opposait le Sénégal à la RDC.



L’attaquant de Chelsea a manqué un face à face et trois minutes plus tard, Fiston Mayele, sorti du banc une minute plus tôt, contrôlait une passe en retrait d’un autre rentrant, Chadrac Akolo, et expédiait un missile dans la lucarne d’E. Mendy scotché sur sa ligne de but (1-1, 85e).



EMEDIA