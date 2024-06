Aliou Cissé : " Nous ne sous estimons pas la Mauritanie "

Le sélectionneur national Aliou Cissé a souligné, samedi en conférence de presse de veille de match, que son équipe ne sous estimait pas la Mauritanie, qu’elle affronte ce dimanche, au stade Cheikha Boidiya de Nouakchott, en perspective de la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2026.



“C’est un plaisir d’être ici en Mauritanie qui est un pays frère. C’est un match très important pour nous, et on a eu le temps de bien le préparer. Les joueurs sont bien dans la tête. Je suis satisfait de la prestation de nos garçons. Il reste encore sept matchs dans ces éliminatoires. Mais, nous ne sous estimons pas la Mauritanie”, a déclaré le sélectionneur des Lions.



Les Lions devront cependant jouer sans les attaquants Sadio Mané et Nicolas Jackson, tous les deux forfaits. Aliou Cissé a admis que “ces absences rendent les choses compliquées”.



Selon lui, “la Mauritanie n’est plus le même pays en terme de football. C’est un pays que nous respectons. Aujourd’hui, notre collectif peut nous aider à faire un bon match et faire un résultat positif. On sait que ça ne sera pas facile. L’environnement sera hostile, mais les joueurs ont l’expérience”.



Et d’ajouter : “C’est un groupe de jeunes joueurs. Ils sont talentueux et concentrés. Ils ont sacrifié leurs vacances au sortir d’une longue saison qui a été difficile pour certains.”



APS