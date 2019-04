Aliou Sall : "Philippe Bohn a démissionné"

Philippe Bohn n'a pas été viré de la tête de la compagnie aérienne Air Sénégal Sa. Il a démissionné. C'est une révélation du Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Aliou Sall. "Philippe Bohn a écrit une lettre de démission pour quitter ses fonctions de Directeur général. Et la seule logique était que le Conseil d'administration se réunisse pour nommer un nouveau Directeur général. Voilà comment les choses se sont passées", a-t-il déclaré sur le plateau du Grand Jury de la Rfm, dont il était l'invité.



Relancé sur une possible relation entre le départ de Bohn et les difficultés traversées par la compagnie récemment, avec la panne du nouvel Airbu A330 Neo, le frère du président de la République d'assurer que "cela n'a même pas été discuté à l'ordre du jour de ce Conseil (d'Administration) qui s'est strictement penché son départ et sur la nomination d'un nouveau Directeur".



