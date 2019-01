Alliance avec un candidat : la base de BARAYA livre son choix

À l’image de Me Aissata Tall SALL, tous les yeux sont rivés sur Ahmet Fall BARAYA dont le candidat Karim Meissa WADE, a été recalé par le Conseil constitutionnel.



En attendant une déclaration de clarification qu’il va faire dans les heures à venir, sa base l’indique la voie à suivre.



En effet, dans un communiqué transmis à NDARINFO, elle lui demande de « rester dans le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et de répondre favorablement à tout appel de soutien qu’il juge nécessaire et bénéfique pour l’intérêt du PDS, de sa base politique, de sa ville et de son pays ».



Ses militants l’invitent par ailleurs « à se battre pour devenir le digne successeur de Me Abdoulaye WADE à la tête du Parti Démocratique Sénégalais ». Alors que le responsable libéral maintient le silence, des informations sur son ralliement font la une de la presse électronique.



Son choix devra confirmer ou informer les accusations plusieurs portées sur lui par le camp de Mayoro FALL qui doutait de sa loyauté envers le Président Abdoulaye WADE. D’ailleurs, le SG du PDS est annoncé dans les jours à venir à DAKAR.



NDARINFO.COM