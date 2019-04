Amadou Ba aurait retardé la formation du gouvernement

Selon Les Echos, c’est le désormais ancien ministre de l’Economie des finances et du plan, Amadou Ba qui a retardé la publication de la liste du nouveau gouvernement de Macky Sall. La presse a été convoquée dimanche à 16 vers, il a fallu jusqu’à 22 heures pour que cette liste soit rendu publique.



Les Echos se basant sur ces retards, pointe du doigt Amadou Ba qui est actuellement le ministre des Affaires étrangères. « Secret d’Etat oblige, Les Echos ne peut pas s’épancher sur les raisons, mais croix de bois croix de fer, si on meurt on va en enfer, c’est l’ancien tout puissant Mefp qui a retardé les choses », lit-on dans le journal.



PRESSAFRIK