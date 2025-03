Amara Traoré suspendu deux matchs après un incident en Ligue 1

Le coach de la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré, est au cœur de la polémique après sa sanction par la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football du Sénégal. Cette décision fait suite à un comportement jugé inapproprié lors de la rencontre entre la Linguère et Wallydaan, comptant pour la 15e journée de Ligue 1.



L’incident est survenu à la 90ᵉ minute du match, un moment tendu où Amara Traoré, exprimant son mécontentement, a violemment poussé une chaise avant de bousculer un officiel. Ce geste, perçu comme irresponsable, a conduit à son exclusion immédiate du terrain.



Face à ces accusations, le coach a tenté de se défendre, expliquant avoir réagi spontanément en poussant la chaise sur laquelle il était assis, mécontent d’une action d’un de ses joueurs. Malgré cette explication, la commission de discipline est restée ferme dans sa décision.



Dans un communiqué officiel, la commission a déclaré : « Le comportement d’Amara Traoré ne saurait être toléré dans les compétitions en ce que pareille attitude contrevient au principe du fair-play et de la morale sportive. »



En conséquence, Amara Traoré est suspendu de vestiaires et interdit de banc de touche pour les deux prochains matchs de la Linguère de Saint-Louis. Cette sanction vise à rappeler aux acteurs du football sénégalais l’importance de la discipline et du respect des valeurs sportives.



Toutefois, l’entraîneur a encore la possibilité de faire appel de cette décision, comme le stipulent les articles 16 et 17 des dispositions générales des règlements de la Ligue. Reste à savoir s’il choisira cette voie pour défendre sa position ou s’il acceptera la sanction imposée.



